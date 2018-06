Überschwemmungen in Wallfahrtsort in Südwestfrankreich

Grotte von Lourdes für Pilger nach Unwettern geschlossen

Lourdes (AFP) - In dem französischen Wallfahrtsort Lourdes bleibt die berühmte Mariengrotte nach Unwettern geschlossen. Der Fluss Gave de Pau trat nach starken Regenfällen über die Ufer und überschwemmte die heiligen Stätten, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Auch eine internationale Messe in der unterirdischen Basilika Pius X. wurde abgesagt.

Die Grotte von Lourdes in den Fluten © AFP

Lourdes in Südwestfrankreich ist mit mehreren Millionen Pilgern pro Jahr einer der bedeutendsten katholischen Wallfahrtsorte der Welt. Dort war dem Mädchen Bernadette Soubirous im Jahr 1858 nach der Legende mehrfach die Jungfrau Maria erschienen. Seitdem hat die katholische Kirche in dem Ort 70 Wunderheilungen offiziell anerkannt.