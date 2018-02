Modedesigner sieht in Kleidungsstück ein "Must-Have"

Guido Maria Kretschmer liebt die Jogginghose

Düsseldorf (AFP) - Der Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer hat ein flammendes Plädoyer für die Jogginghose gehalten. Er würde auch in Jogginghose aus dem Haus gehen, sagte er der "Rheinischen Post" vom Samstag, sie sei ein "Must-Have". Jogginghosen kämen schon lange nicht mehr nur beim Sport zum Einsatz. "Wenn man sie gut stylt, kann man sie in jeden Look einbauen", sagte Kretschmer.

Jogginghosen im Trend © AFP

Es gäbe außerdem kaum noch einen Designer, der noch keine Jogginghose entworfen habe, fügte der 52-jährige Mode-Experte hinzu, der auch als Juror und Moderator der TV-Soap "Shopping Queen" bekannt ist. Modeschöpfer Karl Lagerfeld hat da offenbar eine ganz andere Meinung. "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", sagte er einmal.