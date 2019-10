Starttermin für "House of the Dragon" noch nicht bekannt

HBO kündigt Vorläufer zu Fantasy-Serie "Game of Thrones" an

Los Angeles (AFP) - Der US-Kabelsender HBO hat ein sogenanntes Prequel zur Fantasy-Erfolgsserie "Game of Thrones" in Auftrag gegeben. Die neue Serie werde "House of the Dragon" heißen und 300 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" spielen, teilte der HBO-Mutterkonzern WarnerMedia am Dienstag mit. Sie basiert auf dem Buch "Feuer und Blut" des Schriftstellers und "Game of Thrones"-Erfinders George R. R. Martin.

Schriftsteller George R. R. Martin © AFP

"Game of Thrones" war im Mai nach acht Staffeln zu Ende gegangen. Die aufwändig produzierte Fantasie-Saga gilt als eine der erfolgreichsten Serien der TV-Geschichte und räumte insgesamt 59 Emmys ab.

Wann "House of the Dragon" zu sehen sein wird, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Doch wird die Serie im neuen Streamingdienst HBO Max laufen, der im Mai in den USA an den Start geht. WarnerMedia stellte am Dienstag Details des neuen Diensts vor.

Demnach gelang es, die exklusiven Streamingrechte an der satirischen Animationsserie "South Park" zu erwerben und ein Wiedersehen mit den kultigen Sitcoms "Friends" und "The Big Bang Theory" anzubieten.

Darüberhinaus ist eine Reihe von Eigenproduktionen geplant wie etwa eine Science-Fiction-Serie von Ridley Scott (Alien, Blade Runner), eine Comedy-Serie von "Fleabag"-Macherin Phoebe Waller-Bridge und die Serie "The Gilded Age" aus dem New York von 1885 des "Downton Abbey"-Erschaffers Julian Fellowes.

HBO Max will sich von seinen bereits bestehenden oder künftigen Konkurrenten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Hulu oder Peacock (NBCUniversal) absetzen, indem es nach eigenen Angaben stärker auf ein weibliches Publikum sowie auf eine striktere Auswahl seines Angebots setzt, wie sein leitender Content-Manager Kevin Reilly erklärte. Darüber hinaus sollen die Serien nur im Wochenrhythmus zu sehen sein und nicht alle auf einmal.