Duo kündigt weitere Cyberangriffe an

Hacker lassen Musikvideos wie "Despacito" von YouTube verschwinden

New York (AFP) - Einige der beliebtesten Musikvideos der Welt sind am Dienstag vorübergehend von der Video-Plattform YouTube verschwunden. Fans von Künstlern wie Drake, Katy Perry und Taylor Swift sahen statt der angeklickten Videos Botschaften wie "Freiheit für Palästina". Luis Fonsis Megahit "Despacito", mit fünf Milliarden Klicks das meistgesehene Video aller Zeiten, wurde zwischenzeitlich mit einem Bild einer bewaffneten Bande in roten Kapuzenpullovern ausgetauscht, das offenbar von der spanischen Serie Money Heist stammte.

Hacker lassen Musikvideos von YouTube verschwinden © AFP

Die meisten Videos waren nach kurzer Zeit wieder online, wobei einige mit einem Untertitel versehen waren, in dem sich ein Hackerduo mit Namen Prosox und Kuroi'SH der Taten rühmte.

YouTube gab an, dass das Problem von der Musikvideo-Plattform Vevo herrühre. "Wir haben schnell mit unserem Partner zusammengearbeitet, um den Zugang zu blockieren, während sie das Problem prüfen", sagte ein YouTube-Sprecher. Vevo bestätigte die Sicherheitslücke. "Wir arbeiten daran, alle betroffenen Videos wieder nutzbar zu machen" erklärte das Unternehmen.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter drohte ein Nutzer, der sich als Kuroi'SH ausgab, mit weiteren Cyberangriffen, etwa auf die südkoreanische Boyband BTS. "Das ist keine Fälschung, wir sind echt!", schrieb er. "Man kann alles hacken."