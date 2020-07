Erste Ermittlungen der Polizei deuten auf Suizid des hin

Häftling stirbt bei Feuer in Berliner Gefängniszelle

Berlin (AFP) - Bei einem Feuer in seiner Gefängniszelle ist ein Berliner Häftling ums Leben gekommen. Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr am späten Donnerstagabend in der Justizvollzugsanstalt Moabit aus und wurde von Einsatzkräften schnell gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich offenbar um einen Suizid des 38-jährigen Insassen.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers versuchten die Einsatzkräfte vergeblich, den leblos in der Zelle gefundenen Mann wiederzuleben. Er starb noch vor Ort. Das Feuer entstand demnach gegen 23.30 Uhr, 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, deuteten die Ermittlungen auf einen Suizid hin.