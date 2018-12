Jugendlicher nach Bluttat von Böblingen in Untersuchungshaft

Haftbefehl gegen 17-Jährigen wegen Mordes an Mutter und Großmutter erlassen

Böblingen (AFP) - Der mutmaßliche Doppelmörder von Böblingen sitzt in Untersuchungshaft: Gegen den 17-Jährigen, der seine 38 Jahre alte Mutter und seine 61-jährige Großmutter mit einem Küchenmesser erstochen haben soll, erließ ein Richter am Mittwoch nach Ermittlerangaben Haftbefehl wegen zweifachen Mordes. Der Jugendliche wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Blaulicht der Polizei © AFP

Der 17-Jährige soll die Bluttat in der Nacht zum Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Böblingen begangen haben. Die Ermittler gehen von einem "familiären Hintergrund" des Verbrechens aus. Der Jugendliche verständigte nach der Tat selbst die Polizei und gab an, er habe die beiden Frauen getötet. Anschließend ließ er sich widerstandslos festnehmen.