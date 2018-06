Inhaftierter 17-Jähriger äußerte sich bislang nicht zu Bluttat in Park

Haftbefehl wegen Mordes nach tödlicher Messerattacke von Viersen erlassen

Viersen (AFP) - Zwei Tage nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-Jährige in einem öffentlichen Park im nordrhein-westfälischen Viersen ist am Mittwoch gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der mutmaßliche Täter schweigt bislang zu der Tat, wie die Ermittler weiter mitteilten. Der 17-Jährige soll die Jugendliche am Montag im Viersener Stadtpark Casinogarten erstochen haben.

Tags darauf stellte er sich der Polizei. Der Verdächtige ist bulgarischer Herkunft und wohnt im nordrhein-westfälischen Viersen. Der mutmaßliche Täter und das Opfer rumänischer Herkunft sollen miteinander bekannt gewesen sein.