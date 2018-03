Softwareprogramm irritierte Nutzer mit unheimlichem Lachen

Hahaha: Amazon bändigt kichernde Sprachassistentin Alexa

San Francisco (AFP) - Mehr Ernst, bitte: Der Internet-Konzern Amazon will seiner virtuellen Sprachassistentin Alexa ihre unbegründeten Lach-Attacken abgewöhnen. Mit der Ankündigung vom Mittwoch (Ortszeit) reagierte Amazon auf Beschwerden von Nutzern, die Alexas unkontrolliertes Kichern als irritierend, unpassend und unheimlich empfanden.

Amazon-Logo © AFP

Grund für Alexas rätselhafte Heiterkeit war nach Konzernangaben ein technischer Fehler: Die virtuelle Sprachassistentin habe manchmal irrtümlich den Befehl "Alexa, laugh!" ("Alexa, lach!") vernommen, auch wenn niemand dies gesagt habe, teilte Amazon mit.

In Gelächter ausbrechen solle Alexa künftig nur noch auf die Frage "Alexa, can you laugh?" ("Alexa, kannst Du lachen?"), sagte ein Sprecher. Sie werde dann sagen: "Natürlich kann ich lachen", ehe sie auftragsgemäß in Gelächter ausbricht.

In den vergangenen Wochen hatten sich Berichte irritierter Nutzer in den sozialen Medien gehäuft. Manche Nutzer machten sich schlichtweg über Alexas Kichern lustig, andere fanden es unheimlich und räsonierten über die Risiken künstlicher Intelligenz.

Auf Twitter ulkte ein Nutzer: "Wenn Alexa Euch derart ins Gesicht lacht, dann stellt Euch mal vor, wie sie hinter Eurem Rücken über Euch redet." Ein über Twitter verbreitetes Video von einem Lach-Anfall Alexas wurde binnen zwei Wochen mehr als eine Million Mal angeklickt.