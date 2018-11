Per Schiff aus Brasilien gelieferter alter VW-Bus als Versteck

Hamburger Zoll beschlagnahmt Kokain im Wert von mindestens 21 Millionen Euro

Hamburg (AFP) - Der Hamburger Zoll hat 100 Kilogramm hochreines Kokain im Straßenverkaufswert von mindestens 21 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen. Das Rauschgift entdeckten die Beamten nach eigenen Angaben vom Freitag in einem per Schiffscontainer aus Brasilien importierten alten VW-Bus. Die Täter hatten einen doppelten Boden eingebaut, um es zu verstecken. Die Beamten fanden es bei einer Röntgenkontrolle.

Zuletzt waren den Behörden in Hamburg mehrfach große Kokainsendungen in die Hände gefallen. Vor drei Wochen entdeckten Polizisten mehr als eine Tonne in einem Lastwagen auf dem Gelände einer Spedition. Wenige Tage davor hatte der Zoll rund 200 Kilo in einem mit Kaffee beladenen Schiffscontainer beschlagnahmt, der an ein Hamburger Unternehmen ging.

Nach Angaben des Zolls wären die 100 Kilogramm Kokain vor dem Verkauf an Konsumenten noch um das drei- bis fünffache gestreckt worden. Dies hätte eine Menge von mindestens 300 Kilogramm ergeben, die einen Straßenverkaufswert von mindestens 21 Millionen Euro gehabt hätte. Die Drogenlieferung wurde demnach bereits im September aufgespürt.