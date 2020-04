Paul McCartney schrieb "Hey Jude" für John Lennons Sohn

Handgeschriebener Text für Beatles-Song für fast eine Million Dollar versteigert

Los Angeles (AFP) - Ein von Paul McCartney handgeschriebener Liedtext des Beatles-Klassikers "Hey Jude" ist für 910.000 Dollar (832.000 Euro) versteigert worden. Wie das US-Auktionshaus Julien's am Freitag mitteilte, erzielte das Manuskript damit das Fünffache seines Schätzwerts. Der Text war 1968 bei der Aufnahme des Lieds in den Londoner Trident Studios benutzt worden.

Paul McCartney © AFP

McCartney schrieb das Stück nach der Scheidung von John Lennon und dessen Frau Cynthia für den Sohn der beiden. Der Titel lautete ursprünglich "Hey Jules" und sollte den Jungen über die Trennung seiner Eltern hinwegtrösten.

Neben dem Liedtext wurden rund weitere 250 Beatles-Originale online versteigert. Unter anderem wurde ein Schlagzeugfell mit dem Beatles-Logo, das die Band auf ihrer ersten US-Tour 1964 verwendete, für 200.000 Dollar versteigert. Eine handgeschriebene Drehbuchseite für das Musikvideo "Hello, Goodbye" aus dem Jahr 1967 brachte 83.200 Dollar ein. Ein Aschenbecher, den Ringo Starr in den 60er Jahren bei den Aufnahmen in der Abbey Road benutzte, erzielte 32.500 Dollar.

Wegen der Corona-Pandemie war die Auktion von Julien's ins Internet verlegt. worden. Sie fiel auf den 50. Jahrestag der Auflösung der britischen Band.