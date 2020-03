Spaziergänger machen brisanten Fund - Sprengkörper noch ohne Witterungsspuren

Handgranate in Straßengraben in Niedersachsen entdeckt

Northeim (AFP) - Spaziergänger haben im niedersächsischen Katlenburg-Lindau eine Handgranate in einem Straßengraben gefunden. Diese habe noch keine Witterungsspuren aufgewiesen, teilte die Polizei in Northeim am Montag mit. Anscheinend lag der Sprengkörper noch nicht längere Zeit dort.

© AFP

Zwei Spaziergänger machten die brisante Entdeckung am frühen Sonntagabend in der Ortschaft Gillersheim in der Nähe eines Friedhofs. Polizisten besprachen die Lage mit den Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts. Nachdem diese die Granate als transportsicher einstuften, wurde sie zur weiteren Verwahrung auf ein Polizeigelände gebracht. Weitere verdächtige Gegenstände fanden sich nicht, Ermittlungen zur Herkunft liefen.