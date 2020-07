Schwierige Vehandlungen an ihrem Jubeltag

Happy Birthday Kanzlerin: Merkel verbringt ihren 66. beim EU-Gipfel in Brüssel

Berlin (AFP) - Als Party-Queen ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht bekannt: Unvergessen ist in Berlin die Feier zu ihrem 50. Geburtstag, bei dem sie als Festredner den Hirnforscher Wolf Singer geladen hatte. Er unterhielt ihre Gäste mit einem Vortrag zum Thema: "Das Gehirn: Ein Beispiel zur Selbstorganisation komplexer Systeme." Ein komplexes System bildete am Freitag auch die Kulisse für Merkels 66. Geburtstag: Sie verbrachte den Jubeltag beim EU-Gipfel im Ratsgebäude in Brüssel.

Geburtstagskind Merkel © AFP

Dort stand ihr eine lange Nacht mit "sehr sehr schweren Verhandlungen" bevor - so drückte sie es selber aus. Glückwünsche kamen aus Berlin von ihrer Partei. "Gerade in diesen Zeiten der Krise sind wir froh, dass wir Sie haben", twitterte die CDU und wünschte "viel Kraft für die vor uns liegenden Herausforderungen, die wir gemeinsam anpacken".

Auch wenn Merkel sich auf ein Ende ihrer Kanzlerinnenschaft im kommenden Jahr festgelegt hat - nach baldigem Ruhestand hörte sich das noch nicht an.