Eine Million Fans folgen Prinz und seiner Frau nach nur sechs Stunden

Harry und Meghan brechen Instagram-Rekord

London (AFP) - Der britische Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, haben einen neuen Rekord auf der Internetplattform Instagram aufgestellt. Ihr neuer Kanal "sussexroyal" habe innerhalb von weniger als sechs Stunden eine Million Fans gehabt, teilte das Guinness-Buch der Rekorde am Mittwoch mit. Der Kanal, auf dem bisher nur einige Fotos des Paares zu sehen sind, ging am Dienstag an den Start und hat inzwischen 2,9 Millionen Anhänger.

Prinz Harry und Herzogin Meghan © AFP

"Wir freuen uns darauf, die Arbeit, die uns antreibt, Anliegen, die wir unterstützen, und wichtige Ankündigungen hier zu teilen", schrieb das Paar, das in wenigen Wochen sein erstes Kind erwartet.

Bislang hielt der südkoreanische Sänger Kang Daniel den Instagram-Rekord. Er knackte die Millionen-Marke innerhalb von elf Stunden und 36 Minuten. Vor ihm war Papst Franziskus der Rekordhalter mit zwölf Stunden.