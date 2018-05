Landauer wird von den Pferden Milford Haven, Storm, Plymouth und Tyrone gezogen

Harry und Meghan haben sich eine Hochzeitskutsche ausgesucht

London (AFP) - Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle haben sich eine Kutsche ausgesucht, in der sie nach ihrer Trauung am 19. Mai durch die Straßen von Windsor fahren wollen. Das Paar werde sich der Menge in einem offenen Ascot-Landauer zeigen, teilte der Kensington-Palast am Mittwoch mit. Zu dem Ereignis werden in Windsor etwa 100.000 Besucher erwartet.

Hochzeitskutsche von Harry und Meghan © AFP

Harry und Meghan freuten sich sehr "auf diese kurze Fahrt, die es ihnen hoffentlich erlauben wird, allen, die sich in Windsor versammelt haben, (...) ihre Dankbarkeit auszudrücken", hieß es in der Mitteilung. Auf diese Weise wolle das Paar die besondere "Atmosphäre dieses besonderen Tages" genießen.

Die Fahrt führt das Brautpaar von der St. George's Chapel auf Schloss Windsor ins Zentrum der rund 30 Kilometer westlich von London gelegenen Stadt. Gezogen wird die Kutsche den Angaben zufolge von vier Kutschpferden der Rasse Windsor Grey. Sie heißen Milford Haven, Storm, Plymouth und Tyrone. Eine Eskorte des königlichen Kavallerieregiments wird die Kutsche begleiten.

Die ausgewählte Kutsche ist eine von fünf Ascot-Landauern, die Harrys Großmutter, Königin Elizabeth II., für ihre Prozession beim traditionellen Pferderennen in Ascot zur Verfügung stehen. Zwei davon waren 2011 bei der Hochzeit von Harrys älterem Bruder William mit Kate Middleton zum Einsatz gekommen - eine für das Brautpaar und eine für den Trauzeugen Harry, die Trauzeugin - Kates jüngere Schwester Pippa - und die Brautjungfern.