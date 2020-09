Prominentes Paar wird für Streaminganbieter Filme und Serien produzieren

Harry und Meghan unterzeichnen Vertrag mit Netflix

Los Angeles (AFP) - Prinz Harry und Herzogin Meghan haben offiziell den Startschuss für ihren Neuanfang in der Filmbranche gegeben und einen Vertrag mit dem Streaming-Riesen Netflix unterzeichnet. Das Paar gab am Mittwoch bekannt, künftig Filme und Serien für Netflix zu produzieren. Die Produktionen sollen sich um gesellschaftliches Engagement in aller Welt drehen und "informieren, aber auch Hoffnung geben".

Harry und Meghan sind in Kalifornien umgezogen © AFP

Geplant sind unter anderem eine Natur-Doku-Serie und eine animierte Serie, die sich um inspirierende Frauen dreht. "Als frischgebackene Eltern ist uns auch wichtig, ein inspirierendes Familienprogramm zu erschaffen", erklärten Meghan und Harry. Finanzielle Details des Deals mit Netflix wurden nicht veröffentlicht.

Harry und Meghan hatten sich Ende März offiziell aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen. Sie leben inzwischen mit ihrem Sohn Archie in Meghans Heimat Kalifornien. Zuletzt zogen sie nach einem Streit um Paparazzi-Fotos von ihrem Sohn von Los Angeles ins benachbarte Santa Barbara und leben in der Nachbarschaft von Unterhaltungsgrößen wie der Moderatorin Oprah Winfrey.

Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte, dass das Paar seine Zukunft in der Filmbranche sieht. Der 35-jährige Harry trat zuletzt in einem Dokumentarfilm über die Paralympics auf. Seine 39-jährige Frau, die früher als Schauspielerin arbeitete und durch die Anwaltsserie "Suits" bekannt wurde, war zuletzt Sprecherin für einen Disney-Tierdokumentarfilm.

Mit Netflix arbeiten die beiden fortan mit dem mit mehr als 190 Millionen zahlenden Abonnenten größten Streaminganbieter der Welt zusammen. Zuletzt ist Netflix aber zunehmend unter Druck geraten, weil die traditionellen Hollywood-Studios und Sender inzwischen ihre eigenen Streaming-Plattformen lanciert haben. Der Vertrag mit dem prominenten Paar ist ein Coup für Netflix.

"Harry und Meghan haben Millionen Menschen in aller Welt mit ihrer Authentizität, ihrem Optimismus und ihrer Führungsstärke inspiriert", erklärte Netflix-Co-Chef Ted Sarandos nun. "Wir sind unglaublich stolz, dass sie Netflix als ihre kreative Heimat ausgesucht haben."

Es ist nicht die einzige Kooperation von Netflix mit einem prominenten Paar: Der Streamingdienst hat auch einen Vertrag mit der Produktionsfirma des früheren US-Präsidenten Barack Obama und seiner Frau Michelle.