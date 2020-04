Stiftung soll den Namen "Archewell" tragen

Harry und Meghan wolle Wohltätigkeitsorganisation in den USA gründen

London (AFP) - Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan wollen eine breit aufgestellte Wohltätigkeitsorganisation namens Archewell gründen. Die Organisation solle in den USA entstehen, wie das Paar dem "Daily Telegraph" vom Dienstag sagte. Der Herzog und die Herzogin von Sussex waren in der vergangenen Woche offiziell als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie abgetreten und leben inzwischen in den USA - Meghans Heimat.

Harry und Meghan wollen Stiftung in den USA aufbauen © AFP

Sie wollten etwas "Sinnvolles" und "Bedeutungsvolles" tun, sagten die beiden dem Blatt. Ihre Organisation soll unter anderem Selbsthilfegruppen, multimediale Bildungsangebote und eine Website anbieten.

Dem Bericht zufolge leiteten Harry und Meghan die Gründung ihrer Stiftung bereits im März in den USA in die Wege. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden bislang aber nicht alle Details dazu veröffentlicht. Das Paar erklärte, es werde eine entsprechende Ankündigung machen, "wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist".

Ihre Ideen sehen demnach "eine Reihe umfangreicher und ambitionierter Projekte" unter dem neuen Markennamen "Archewell" vor, der ihre bisherige Marke "Sussex Royal" ersetzen soll. Auf letztere sowie ihre Titel "Königliche Hoheit" hatten sie im Zuge ihres Rückzugs aus der ersten Reihe der Königsfamilie verzichtet.

Der neue Name stammt vom griechischen Wort Arche ab, welches "Quelle des Handelns" bedeutet und auch als Inspiration für den Namen ihres elf Monate alten Sohnes Archie Mountbatten-Windsor gedient haben soll.

Harry und Meghan hatten im Januar mit der Ankündigung überrascht, sich aus dem royalen Leben zurückziehen und "finanziell unabhängig" werden zu wollen. Medienberichten zufolge soll Meghan unglücklich mit ihrem Leben im britischen Königshaus gewesen sein; beide klagten zudem über das große Medieninteresse. Berichten zufolge zogen sie im März in Meghans Heimat Kalifornien um.