75-Jähriger soll Suizid geplant und deshalb Brand gelegt haben

Hausexplosion in Düsseldorf offenbar von getötetem Mieter selbst herbeigeführt

Düsseldorf (AFP) - Der bei einer Explosion mit anschließendem Brand in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus getötete Mieter hat die Verpuffung offenbar selbst herbeigeführt. Der 75-Jährige habe offensichtlich seinen Suizid geplant und deshalb den Brand am frühen Mittwochmorgen gelegt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Düsseldorf mit. Die Ermittlungen in dem Fall seien aber noch nicht abgeschlossen.

Barnd- und Explosionsschäden an Düsseldorfer Hausfassade © AFP

Rettungskräfte hatten die Leiche des 75-Jährigen in der Brandnacht vor dessen Wohnung in der zweiten Etage des Hauses im Stadtteil Flingern gefunden. Zwei weitere Hausbewohner, darunter eine schwangere Frau, mussten laut Feuerwehr mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Durch die Explosion entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 100.000 Euro.