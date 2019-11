Regierungschefin von New South Wales ruft einwöchigen Notstand aus

Heftige Buschbrände in Australien bedrohen nun auch Sydney und Umgebung

Sydney (AFP) - Die verheerenden Buschbrände in Down Under bedrohen nun auch Australiens größte Stadt Sydney und deren Umgebung. Erstmals galt für das Gebiet im Osten des Bundesstaates New South Wales am Montag die höchste Feuer-Warnstufe. Die Behörden warnten, durch die Feuerwalzen seien "Leben und Häuser in Gefahr". Die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, verhängte einen einwöchigen Notstand.

Niedergebrannte Fahrzeuge in Old Bar © AFP

Bislang sind bei den Bränden im Norden von New South Wales mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und tausende Einwohner in die Flucht getrieben worden. Rund 150 Häuser brannten nieder, dutzende Feuer gerieten außer Kontrolle.

Am Montag beruhigte sich die Lage etwas, so dass einige Menschen in ihre Häuser zurückkehren konnten. Für Dienstag rechneten die Behörden aber erneut mit hohen Temperaturen und starkem Wind. Von den dadurch angefachten Bränden dürften die Blue Mountains westlich von Sydney, die Weinregion Hunter Valley nördlich der Metropole sowie die Region Illawarra im Süden am härtesten getroffen werden.

"Morgen geht es darum, Leben zu schützen, Eigentum zu schützen und sicherzustellen, dass alle so sicher wie möglich sind", betonte Regierungschefin Berejiklian. Infolge monatelanger Dürre brannten nach Angaben der Feuerwehr von New South Wales in den vergangenen Monaten rund 11.000 Quadratkilometer nieder - eine Fläche so groß wie die Länder Jamaika oder Kosovo.