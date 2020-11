Mindestens ein Todesopfer des Sturms in den Philippinen

Heftige Überschwemmungen in Manila durch Taifun "Vamco"

Manila (AFP) - Der Taifun "Vamco" hat schwere Überflutungen in der philippinischen Hauptstadt Manila ausgelöst. Zahlreiche Straßen der Zwölf-Millionen-Einwohner-Metropole standen am Donnerstag hoch unter Wasser, manche Einwohner waren auf ihren Hausdächern gefangen. Der Sturm hatte am Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Stundenkilometern den Inselstaat erreicht.

Überschwemung in Marikina City am Rande von Manila © AFP

Mindestens ein Mensch kam durch den Taifun ums Leben, wie der Zivilschutz des südostasiatischen Landes mitteilte. Dieser Todesfall wurde in der Provinz Camarines Norte auf der Insel Luzon verzeichnet, wo zudem drei weitere Menschen wegen des Taifuns als vermisst galten. "Viele Orte stehen unter Wasser. Viele Menschen rufen um Hilfe", sagte Rouel Santos, ein pensionierter Katastrophenschutzbeamter aus der Provinz Rizal bei Manila.

Vor der Ankunft waren tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Rund 50.000 Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes angewiesen, ihre Häuser zu verlassen.

"Vamco" war bereits der dritte Taifun innerhalb von drei Wochen, der über das Land hinwegzog. Die vorherigen Taifune "Molave" und "Goni" hatten große Zerstörungen in den Philippinen angerichtet. Durch diese beiden Taifune waren dutzende Menschen ums Leben gekommen.