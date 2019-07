100 Schafe bringen Autoverkehr zum Erliegen - Polizei muss Fahrbahn sperren

Heidschnucken-Herde blockiert Bundesstraße in Niedersachsen

Verden (AFP) - Eine größere Heidschnucken-Herde hat in Niedersachsen kurzerhand eine Bundesstraße besetzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sich die 100 Schafe am Dienstagmorgen in aller Seelenruhe an die Überquerung der B215 bei Verden (Aller) gemacht und diese für die Fahrzeuge blockiert.

Schafe © AFP

Ratlose Autofahrer riefen schließlich die Polizei zur Hilfe. Die Beamten sperrten die Bundesstraße kurzerhand ab und verständigen den Besitzer der Tiere. Dieser bereinigte die Lage, indem er die Heidschnucken von der Straße lotste. Die Herde sei ihm "gehorsam" gefolgt, woraufhin der Verkehr wieder rollen konnte, berichtete die Polizei. Kein Tier sei zu Schaden gekommen.