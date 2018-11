Schlagerstar fühlt sich auch mit fast 80 noch nicht alt

Heino hört eigene Musik nicht gern

Frankfurt/Main (AFP) - Schlagerstar Heino freut sich nicht, wenn er als Gast auf einem Fest seien eigene Musik aus den Lautsprechern hört. "Das mag ich nicht so, weil ich dann immer sehr kritisch bin bei dem, was ich gemacht habe", sagte er dem Radiosender HR4 am Donnerstag. "Wenn man genau hinhört, dann merkt man manchmal so kleine Unebenheiten, und die mag ich dann nicht hören."

Heino © AFP

Der Sänger wird im Dezember 80 Jahre alt. Er wolle zwar ein bisschen kürzer treten, aber wirklich alt fühle er sich nicht: "Es ist ja nicht so, dass man mit 80 noch so fit ist wie mit 20. Aber ich kann wirklich sagen, ich bin mit 80 noch so fit, als wenn ich 30 oder 35 wäre."