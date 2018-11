Schlagerstar über Ehefrau: Einer muss immer zurückstecken

Heino will im Ruhestand Enkel bei Musikkarriere unterstützen

Berlin (AFP) - Schlagerstar Heino will sich im Ruhestand um seinen Enkel kümmern und ihm bei der Musik unter die Arme greifen. "Er hat sein Medizinstudium abgebrochen und will jetzt Musik machen", sagte der 79-Jährige den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland über seinen Enkel Sebastian. "Dabei unterstütze ich ihn." Heino wird im Dezember 80 Jahre alt. Wie er kürzlich sagte, will er dann etwas kürzer treten.

Schlagerstar Heino © AFP

Außerdem will Heino im Alter "mehr für Hannelore da sein", sagte der Volksmusiksänger über seine Ehefrau. Sie habe für ihn ihre Karriere aufgegeben. "Als wir geheiratet haben, war klar, dass sie mich begleiten wird. Das hätte Hannelore nicht gekonnt, wenn sie ihren Job behalten hätte", sagte er dem RND. "Einer muss immer zurückstecken – und zwar derjenige, der weniger Erfolg hat."