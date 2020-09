ZDF sendet stattdessen Zusammenschnitt aus Highlights

Helene-Fischer-Liveshow an Weihnachten fällt wegen Coronakrise aus

Mainz (AFP) - Wegen der Coronakrise fällt die jährliche Helene-Fischer-Liveshow an Weihnachten im ZDF in diesem Jahr aus. Stattdessen soll es am 25. Dezember eine Sendung mit dem Namen "Meine schönsten Momenten" zu den "persönlichen Highlights der vergangenen neun Jahre" der Musikerin und Unterhalterin geben, wie das ZDF am Mittwoch mitteilte. Die 36-Jährige zeigte sich "unendlich traurig" über die Absage der Livesendung.

Helene Fischer © AFP

"Umso spannender fand ich es, eine Spezialausgabe zusammenzustellen, wie es sie in dieser Form noch nicht gegeben hat", erklärte sie. Es werde Auftritte mehrerer Gaststars geben, "spektakuläre Akrobatik" und Musik. Die Sendung wird eine Gemeinschaftsproduktion mit dem österreichischen ORF und dem Schweizer SRF.

Ursprünglich sei geplant gewesen, die zehnte Ausgabe der Show vor einem Livepublikum in Düsseldorf aufzuzeichnen. "Doch die anhaltenden Coronabeschränkungen lassen dies nicht zu", teilte das ZDF mit.