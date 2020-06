28-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle in Künzelsau

Herabstürzende Baggerschaufel tötet Arbeiter auf Baustelle in Baden-Württemberg

Heilbronn (AFP) - Tragischer Arbeitsunfall in Baden-Württemberg: Durch eine herabstürzende Baggerschaufel ist auf einer Baustelle in Künzelsau ein 28-jähriger Arbeiter getötet worden. Die zwei Tonnen schwere Schaufel löste sich am Mittwochmorgen aus zunächst unbekannten Gründen von dem Bagger, wie die Polizei in Heilbronn mitteilte.

Rettungswagen © AFP

Der 28-Jährige trug so schwere Verletzungen davon, dass er noch an der Unfallstelle starb. Aufschluss über die Unglücksursache sollen die weiteren Ermittlungen geben.