Bilbo Beutlin-Darsteller wurde 88 Jahre alt

"Herr der Ringe"- und "Alien"-Star Ian Holm gestorben

London (AFP) - Der für seine Rolle als Bilbo Beutlin berühmte britische Schauspieler Ian Holm ist tot. Holm starb am Freitag im Alter von 88 Jahren "friedlich im Krankenhaus im Kreise seiner Familie", wie seine Agentur mitteilte. Er sei an einer Krankheit in Verbindung mit Parkinson gestorben.

Ian Holm © AFP

Für seine Rolle als Trainer in dem preisgekrönten Film "Die Stunde des Siegers" von 1981 war Holm für den Oscar nominiert worden. Außerdem spielte er in zahlreichen international erfolgreichen Filmen mit, etwa als Ash im ersten "Alien"-Film sowie in den Filmen "King George - Ein Königreich für mehr Verstand" und "Aviator".

Weltberühmt wurde er durch seine Rolle als Bilbo Beutlin in der Trilogie "Der Herr der Ringe". Zudem trat Holm regelmäßig im britischen Fernsehen auf und spielte Theater bei der Royal Shakespeare Company.

Holm wurde neben seiner Oscar-Nominierung sechs Mal für die britischen Bafta-Filmpreise nominiert. Er war vier Mal verheiratet.