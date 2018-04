Drittes Kind von Kate und Prinz William ist Fünfter in der Thronfolge

Herzogin Kate bringt Sohn zur Welt

London (AFP) - Die britische Herzogin Kate hat einen Sohn zur Welt gebracht. Der Junge sei ohne Probleme um 11.01 Uhr (12.01 Uhr MESZ) geboren worden, teilte der Kensington-Palast am Montag in London mit. Mutter und Kind seien wohlauf. Der Name des kleinen Prinzen wurde zunächst nicht bekannt gegeben - wohl aber sein Gewicht von 3,8 Kilogramm.

Polizist bewacht den privaten Krankenhausflügel © AFP

Für Kate und ihren Ehemann Prinz William ist es das dritte Kind nach dem inzwischen viereinhalbjährigen George und der fast dreijährigen Charlotte. Er ist die Nummer Fünf in der britischen Thronfolge nach seinem Großvater Charles, seinem Vater und seinen Geschwistern.

Die 36-jährige Kate war nach Palast-Angaben am Morgen mit Wehen ins St. Mary's Krankenhaus in der britischen Hauptstadt gebracht worden.