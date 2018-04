Ehefrau von Prinz William erwartet ihr drittes Kind

Herzogin Kate mit Wehen im Krankenhaus

London (AFP) - Mädchen oder Junge? Nach der Einlieferung der hochschwangeren Herzogin Kate ins Krankenhaus ist die Spannung am Montag auf dem Höhepunkt angekommen. Vor dem Londoner St. Mary's Krankenhaus gaben hartgesottene Monarchie-Fans, die seit Tagen dort ausgeharrt hatten, ihre Tipps über das Geschlecht des dritten Kindes von Kate und Prinz William ab. Der Kensington-Palast hatte zuvor mitgeteilt, Kate sei "im frühen Wehen-Stadium" ins Krankenhaus gebracht worden.

Fans vor dem St. Mary's Krankenhaus in London © AFP

Prinz William begleitete seine Ehefrau im Auto in das nahe ihrem Wohnsitz gelegene Krankenhaus. Die Herzogin hatte im St. Mary's Krankenhaus im Stadtteil Paddington bereits den inzwischen viereinhalbjährigen Prinz George und die bald dreijährige Prinzessin Charlotte zur Welt gebracht. Auch die Ärzte, die sie dort betreuen, waren bereits bei den Geburten der beiden ersten Kinder dabei.

Die Geburt war für diesen Monat erwartet worden. Bereits seit Tagen campieren hartgesottene Monarchie-Fans vor dem St. Mary's-Krankenhaus. Am Montag spekulierten einige von ihnen über das Geschlecht der künftigen Nummer fünf in der britischen Thronfolge, das selbst Kate und William noch nicht kennen. Für Königin Elizabeth II., die am Samstag ihren 92. Geburtstag feierte, und ihren 96-jährigen Ehemann Prinz Philip ist es das sechste Urenkelkind.

"Ich glaube, es ist ein Junge, sie trägt ihn wie George", sagte die 46-jährige Maria Scott aus Newcastle, die seit zwei Wochen vor dem Krankenhaus wartete, über den Babybauch der Herzogin. "Das kann täuschen. Aber wie auch immer, wir werden uns freuen." Die 18-jährige Studentin Amy Thompson, die eine britische Flagge auf dem Rücken trug, sagte, das Baby sei "das Enkelkind von Diana", der 1997 verstorbenen Mutter von Prinz William. "Deshalb ist es für uns sehr wichtig."

Der fast 83-jährige Terry Hutt trug Kleidung in den Nationalfarben Blau, Rot und Weiß und eine Puppe auf dem Arm. Er sei "sehr ungeduldig", sagte er. Dass er draußen vor dem Krankenhaus übernachte, sei für ihn als "ehemaligen Soldaten" kein Problem, sagte er lächelnd. Auch dutzende Journalisten warteten am Montag vor dem Krankenhaus.

Das Kind wird den Titel Prinz oder Prinzessin tragen. Spekulationen über den Namen laufen längst auf Hochtouren. Unter den Jungennamnen zählen Arthur, Albert, James und Philip zu den Favoriten, bei den Mädchennamnen sind es Mary, Alice, Victoria und Alexandra. Die Bekanntgabe des Namens könnte einige Tage dauern, bei George und Charlotte musste sich die Öffentlichkeit zwei Tage gedulden.

Die Geburt des Nachwuchses wird mit einer Geburtsanzeige auf einer goldenen Staffelei am Tor des Buckingham-Palastes verkündet, unterzeichnet von den Ärzten des Königshauses. Die Öffentlichkeit wird aber auch über Twitter und die Facebook-Seite des Königshauses informiert.

Begrüßt wird das Baby in der britischen Hauptstadt gemäß der Tradition mit Salutschüssen: 62 vom Tower of London und 41 aus dem Green Park in der Nähe des Buckingham-Palasts. An Regierungsgebäuden im gesamten Vereinigten Königreich wird der Union Jack gehisst.

Laut britischen Medienberichten ist auch Kates Schwester Pippa schwanger. Die 34-Jährige erwarte ihr erstes Kind, berichtete die Boulevardzeitung "The Sun" am Sonntag. Pippa hatte bei Kates und Williams Hochzeit mit einem figurbetonten Brautjungfernkleid für Aufsehen gesorgt. Im Mai 2017 heiratete sie selbst, ihr Ehemann ist der Hedgefonds-Manager James Matthews.