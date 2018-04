Ehefrau von Prinz William erwartet ihr drittes Kind

Herzogin Kate mit Wehen in Krankenhaus gebracht

London (AFP) - Die hochschwangere britische Herzogin Kate ist mit Wehen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie der Kensington-Palast am Montag mitteilte, wurde die 36-Jährige "im frühen Wehen-Stadium" ins Londoner St. Mary's Krankenhaus eingeliefert, das unweit ihres Wohnhauses liegt. Prinz William habe seine Ehefrau begleitet. Das Paar erwartet sein drittes Kind.

George und Charlotte bekommen ein Geschwisterchen © AFP

Kate und William haben bereits einen Sohn und eine Tochter, den vierjährigen Prinz George und die zweijährige Prinzessin Charlotte. Die beiden waren in demselben Krankenhaus zur Welt gekommen. Kates erneute Schwangerschaft war im September bekanntgegeben worden.

In Erwartung der Geburt haben in den vergangenen Tagen bereits hartgesottene Monarchie-Fans vor dem St. Mary's-Krankenhaus campiert. Das Kind wird die Nummer fünf in der britischen Thronfolge sein. Für Königin Elizabeth II. ist es das sechste Urenkelkind.