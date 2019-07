Ehefrau von Prinz Harry stellt engagierte Frauen in den Vordergrund

Herzogin Meghan Gastherausgeberin bei Modemagazin "Vogue"

London (AFP) - Herzogin Meghan hat als Gastherausgeberin an der neuesten Ausgabe des Modemagazin "Vogue" in Großbritannien mitgewirkt. In der Septemberausgabe mit dem Titel "Kräfte für den Wandel" werden 15 engagierte Frauen porträtiert, wie die britische Königsfamilie mitteilte. Diese hätten gemeinsam, dass sie furchtlos "Barrieren durchbrochen" hätten.

Herzogin Meghan © AFP

Unter den Frauen sind die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die berühmte Primatenforscherin Jane Goodall sowie die Schauspielerinnen Jane Fonda und Salma Hayek Pinault.

Herzogin Meghan sprach von einer bereichernden Erfahrung bei "Vogue". Sie habe bei der jährlich meistgelesenen Ausgabe eines britischen Modemagazins den Fokus auf die Werte, wichtigen Anliegen und Menschen legen können, die einen großen Einfluss auf die heutige Welt hätten, erklärte die Ehefrau von Prinz Harry. Das Magazin kommt am 2. August in die Kioske.