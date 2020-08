Ex-Schauspielerin sorgt mit politischer Äußerung für Aufsehen

Herzogin Meghan wünscht sich "Veränderung" durch US-Präsidentschaftwahl

Washington (AFP) - Herzogin Meghan hat mit einer politischen Äußerung zur Präsidentschaftswahl in den USA für Aufsehen gesorgt. Die Frau des britischen Prinzen Harry sagte am Donnerstag bei einer Online-Wahlveranstaltung, das Land brauche unbedingt "Veränderung" - ohne US-Präsident Donald Trump oder seinen Rivalen Joe Biden beim Namen zu nennen.

Herzogin Meghan © AFP

"Wir wissen alle, was in diesem Jahr auf dem Spiel steht", sagte Meghan bei dem Wahlaufruf der Initiative When We All Vote (Wenn wir alle wählen). "Ich weiß es, und Ihr wisst es mit Sicherheit auch. Ihr seid genauso motiviert und engagiert für die Veränderung, die wir alle brauchen und verdienen."

Harry und Meghan hatten sich Ende März offiziell aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen. Sie leben inzwischen mit ihrem Sohn Archie in Meghans Heimat in Kalifornien. Die britischen Royals mischen sich normalerweise nicht in politische Diskussionen ein.

When We All Vote wirbt dafür, dass sich vor der Wahl am 3. November alle Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis eintragen lassen und ihre Stimme abgeben. Die Initiative wird von der früheren First Lady Michelle Obama, Hollywoodstar Tom Hanks und anderen Prominenten unterstützt.