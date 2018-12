Dankbarer Senior verabschiedet sich mit Handkuss von Beamtin

Hilfsbereite Polizisten wechseln 96-jährigem Autofahrer den Reifen

Bochum (AFP) - Hilfsbereite Polizisten haben im Ruhrgebiet einem 96-jährigen Autofahrer den Reifen gewechselt. Der Senior sprach die Beamten bei einer Tempokontrolle in Witten an - sein Wagen hatte einen Platten und der betagte Hilfesuchende einen wichtigen Arzttermin, wie die Bochumer Polizei am Freitag mitteilte.

Polizeifahrzeug © AFP

Die Polizisten handelten sofort: Zu dritt wechselten sie den Reifen, während eine weitere Beamtin bei dem Arzt anrief und den Termin verschob. "Überglücklich bedankte sich der 96-Jährige mehrmals und verabschiedete sich schließlich bei der Polizistin - nach alter Schule - mit einem Handkuss", hieß es im Polizeibericht.