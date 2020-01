Pickelhaube ist 3000 Euro wert - Zeugen nach Diebstahl in Hildburghausen gesucht

Historischer Militärhelm mit Einschussloch aus Museum in Thüringen gestohlen

Suhl (AFP) - Die Polizei in Thüringen sucht eine historische Pickelhaube, die unbekannte Diebe aus dem Stadtmuseum von Hildburghausen klauten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde der Militärhelm im Wert von rund 3000 Euro an den vergangenen Tagen während der regulären Öffnungszeiten des Museums gestohlen, wie die Polizei am Donnerstag in Suhl mitteilte.

Blaulicht der Polizei © AFP

Der Helm stammt demnach aus dem Jahr 1870 und ist mit Metall und Leder ausgestattet. "Auffällig war ein Einschussloch am oberen Teil", hieß es im Polizeibericht. Die Pickelhaube stand zuletzt auf einer Holzkonsole im ersten Obergeschoss des Museums. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.