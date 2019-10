Zeitung: Mindestens fünf Tote und neun Schwerverletzte

Historisches Flugzeug mit 13 Menschen an Bord in den USA verunglückt

New York (AFP) - In den USA ist am Mittwoch ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg mit 13 Menschen an Bord abgestürzt. Die B-17 sei bei der Landung auf dem Flughafen Bradley im Bundesstaat Connecticut verunglückt, teilte die Luftfahrtbehörde FAA mit. Angaben zur Zahl der Opfer machte die Behörde nicht. Die Lokalzeitung "Hartford Courant" sprach von mindestens fünf Toten und neun Schwerverletzten.

Eine B-17 aus dem Zweiten Weltkrieg © AFP

Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren zehn Passagiere, drei Besatzungsmitglieder sowie ein Mensch am Boden von dem Unglück betroffen. Ein Sprecher eines Krankenhauses in Hartford, 25 Kilometer südlich des Flughafens, sagte, es seien sechs Verletzte eingeliefert worden, drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

Offizielle Angaben zur Unglücksursache gab es zunächst nicht. Medienberichten zufolge hatte der Pilot den Tower wegen Motorenproblemen um eine Erlaubnis zur Notlandung gebeten.