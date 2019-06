DWD erwartet Temperatur-Höhepunkt am Mittwoch

Hitzewelle in Deutschland startet mit tropischen Nächten

Offenbach (AFP) - Mit tropischen Nächten und Tagestemperaturen um die 30 Grad hat sich die neue Hitzewelle in Deutschland angekündigt. In der Nacht zum Montag wurden vor allem in Nordrhein-Westfalen Temperaturen von über 20 Grad erreicht, wie Diplommeteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte. In Köln beispielsweise stiegen die Nachttemperaturen auf 20,2 Grad Celsius, in Duisburg auf 21,2 Grad.

Die Hitze macht dem Körper zu schaffen © AFP

Nach Tagestemperaturen mit Höchstwerten zwischen 26 und 34 Grad am Montag erwarteten die Meteorologen für Dienstag bereits zwischen 31 und 36 Grad, entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse lokal sogar bis 38 Grad. Voraussichtlich am Mittwoch sollte die Hitzewelle ihren Höhepunkt erreichen. Dann könnten nach Angaben von Kirchhübel durch Hoch "Ulla" Werte bis 40 Grad Celsius erreicht werden. Nachts seien in den Ballungsräumen dann sogar 23 bis 25 Grad möglich.

Für den Körper sei die Hitze in jedem Fall "eine Tortur", sagte der DWD-Experte. Grund für die hohen Temperaturen in Deutschland ist demnach eine Südströmung, die heiße Luft aus Nordwestafrika bis nach Mittel- und Westeuropa bringt. Angenehmer wird es am Mittwoch zunächst erst an der Nordsee. Aufgrund einer einziehenden Kaltfront steigen die Temperaturen an der Küste dann nur noch auf 20 bis 25 Grad.

Mit der starken Sonneneinstrahlung einher gehen demnach auch höhere UV-Werte. Dadurch ist ein besonderer Schutz der Haut vor ultravioletter Strahlung erforderlich, etwa mit langärmliger leichter Kleidung und Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor.