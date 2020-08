Örtlich Gewitter erwartet - Hitze soll noch bis mindestens Mittwoch andauern

Hochsommerhitze mit mehr als 38 Grad bringt Deutsche zum Schwitzen

Offenbach (AFP) - Heißes Hochsommerwetter mit teils mehr als 38 Grad Celsius hat am Wochenende die Menschen in weiten Teilen Deutschlands zum Schwitzen gebracht. Die Höchsttemperaturen blieben aber unter dem Hitzerekord von mehr als 42 Grad aus dem Juli 2019, wie aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hervorgeht. Die Meteorologen sagten auch für Montag eine "starke, teils extreme Wärmebelastung" voraus.

Erfrischung an eniem Brunnen in Stuttgart © AFP

Zugleich rechneten die Wetterfrösche bereits für Sonntagnachmittag in einem breiten Streifen vom Rheinland über die Mitte bis zu Oder und Neiße mit örtlich kräftigen Hitzegewittern. Am Montag soll es demnach vom Westen über die Mitte bis in den Osten wolkig sein und schon vormittags Schauer geben, nachmittags zudem einzelne kräftige Gewitter.

Die Temperaturen liegen zum Wochenstart meist bei 30 bis 37 Grad, wobei es zunehmend schwül sein dürfte. Die Hitzewelle soll noch bis mindestens Mittwoch andauern.