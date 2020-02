China meldet weitere 47 Todesopfer - Zahl der Neuinfektionen relativ niedrig

Höchster Anstieg an Neuinfektionen in Südkorea seit Beginn von Corona-Epidemie

Peking (AFP) - In Südkorea ist die Zahl der Corona-Infizierten sprunghaft gestiegen. Es seien innerhalb eines Tages 594 neue Fälle registriert worden, teilte die staatliche Gesundheitsbehörde am Samstag mit. Dies ist der höchste Anstieg seit dem Auftreten der ersten Fälle des neuartigen Virus in dem Land. Zugleich starben drei weitere Menschen an Covid-19, die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 16.

Desinfektions-Einsatz auf einem Markt in Seoul © AFP

Insgesamt sind den Angaben zufolge in Südkorea damit fast 3000 Infektionsfälle bestätigt. Das sind weltweit mit Abstand die meisten Fälle außerhalb Chinas.

In China starben innerhalb eines Tages weitere 47 Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit, damit gibt es in der Volksrepublik nun schon 2835 Todesfälle. Zugleich vermeldete die staatliche Gesundheitskommission in Peking am Samstag 427 neue Infektionsfälle, die Gesamtzahl stieg auf mehr als 79.000. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Tagen relativ gering, sie liegt deutlich unter den Tausender-Zahlen der vergangenen Wochen.