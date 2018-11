Rauchschwaden sorgen für Sichtbehinderungen auf der A9

Hoher Sachschaden bei Brand auf Brauereigelände in Bayern

Lauf an der Pegnitz (AFP) - Bei einem Brand auf dem Gelände einer bayerischen Brauerei ist am Samstagabend hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten im Außenbereich der Brauerei in Neunkirchen am Sand aus noch ungeklärter Ursache Bierfässer in Brand. Dabei seien eine enorme Hitze sowie starke Rauchwolken entstanden, die kurzzeitig zu Sichtbehinderungen auf der nahegelegenen Autobahn A9 geführt hätten.

Feuerwehr-Einsatz © AFP

Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Nürnberger Land hätten den Brand schließlich unter Kontrolle gebracht, hieß es in der Mitteilung weiter. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Es beschädigte allerdings etwa 300 Bierfässer, Teile des angrenzenden Brauereigebäudes sowie einen Kastenwagen. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich.