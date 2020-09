Ex-Profi-Wrestler ruft Fans zum Maskentragen auf

Hollywood-Star Dwayne Johnson und Familie waren an Coronavirus erkrankt

Los Angeles (AFP) - Der Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson hat nach eigenen Angaben eine Corona-Infektion überstanden. Auch seine Frau und seine Kinder seien infiziert gewesen, sagte Johnson in einer am Mittwoch (Ortszeit) im Online-Dienst Instagram veröffentlichten Video-Botschaft an seine Fans. "Das war eines der schwierigsten Dinge, die wir als Familie je durchstehen mussten." Seine Fans rief Johnson zum Einhalten der Corona-Maßnahmen auf.

Dwayne "The Rock" Johnson © AFP

"Ich wünschte, ich wäre der Einzige gewesen, der positiv getestet wurde. Aber ich war es nicht. Es war meine ganze Familie - das war also wirklich ein Schlag in die Magengrube", sagte Johnson, der vor seiner Schauspieler-Karriere Profi-Wrestler war. Seine beiden kleinen Töchter Jasmine und Tiana Gia hätten nur leichte Symptome gehabt; für ihn und seine Frau Lauren sei die Infektion aber "hart" gewesen, führte der aus vielen Action-Filmen bekannte Darsteller aus. Inzwischen gehe es ihnen allen wieder gut.

Eindringlich rief Johnson seine 196 Millionen Instagram-Fans dazu auf, wegen der Corona-Pandemie einen Nase-Mund-Schutz zu tragen. "Es verblüfft mich, dass einige Menschen da draußen - einschließlich einiger Politiker - das Maskentragen zum Teil ihrer politischen Agenda machen, es politisieren", sagte der "Jumanji"-Star. Dabei habe die Pandemie nichts mit Politik zu tun. Das Virus sei ein "Fakt".

Der in Kalifornien lebende Schauspieler ist nicht der erste Hollywood-Star, der eine Corona-Infektion öffentlich gemacht hat. Mit dem Virus infiziert hatten sich etwa auch Tom Hanks, Idris Elba und Antonio Banderas.