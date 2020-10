Dritte Ehe für bestbezahlte US-Schauspielerin

Hollywood-Star Scarlett Johansson heiratet Komiker Colin Jost

Los Angeles (AFP) - Hollywood-Star Scarlett Johansson hat den Komiker Colin Jost geheiratet - und ist damit zum dritten Mal den Bund der Ehe eingegangen. Das Paar habe sich während einer "intimen Zeremonie" im engen Familien- und Freundeskreis am Wochenende das Ja-Wort gegeben, teilte die Wohltätigkeitsorganisation "Meals on Wheels" ("Essen auf Rädern") am Donnerstag im Onlinedienst Instagram mit. Bei der Feier wurden demnach alle Corona-Maßnahmen eingehalten. "Hochzeitswunsch" der Frischvermählten sei es, die Organisation durch Spenden zu unterstützen.

Scarlett Johansson und Colin Jost © AFP

Die 35-jährige US-Schauspielerin hatte sich im Mai 2019 nach zweijähriger Beziehung mit dem 38 Jahre alten "Saturday Night Live"-Autor und Komiker verlobt. Für Johansson, die im vergangenen Jahr die bestbezahlte Schauspielerin der Welt war, ist es bereits die dritte Ehe: Zuvor war sie bereits mit dem kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds und dem französischen Journalisten Romain Dauriac verheiratet gewesen.