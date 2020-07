TV-Kampagne auf Anregung von New Yorks Gouverneur Cuomo

Hollywood-Stars rufen US-Bürger zum Tragen von Mund-Nase-Schutz auf

New York (AFP) - Mit einer TV-Kampagne versuchen Hollywood-Stars, die US-Bürger in Corona-Zeiten zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes zu bewegen. "Wenn Sie eine Maske tragen, haben Sie meinen Respekt", sagt beispielsweise Schauspieler Morgan Freeman in den von Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow gedrehten halbminütigen TV-Spots. Auch Robert de Niro, Jamie Foxx, Ellen Pompeo und Rosie Perez beteiligen sich an der von New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo ins Leben gerufenen Kampagne.

Hollywood-Star Robert De Niro © AFP

Die USA sind das weltweit am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land. Mehr als 3,5 Millionen Menschen haben sich mit dem neuartigen Virus infiziert, mehr als 137.000 Menschen starben. US-Präsident Donald Trump hat die Gefahr durch das Coronavirus lange kleingeredet und verzichtet weitestgehend auf das Tragen einer Maske.