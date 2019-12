Stars und Fans feiern Weltpremiere des letzten Films der Weltraum-Saga

Hollywood im "Star Wars"-Fieber

Los Angeles (AFP) - Sternenkrieger, Droiden und Lichtschwerter haben Hollywood am Montagabend in eine "Star Wars"-Galaxie verwandelt: Bei der Weltpremiere von "Der Aufstieg Skywalkers" in Los Angeles liefen viele Stars über einen blauen Teppich, um sich von der Weltraum-Saga zu verabschieden. Auch die zwei Altstars Harrison Ford und Mark Hamill, deren Karrieren in den futuristischen "Star Wars"-Kostümen begonnen hatten, und Ehrengäste wie Stephen Spielberg und Spike Lee waren dabei.

"Star Wars"-Fans in voller Ausrüstung © AFP

Im Mittelpunkt der Premiere im berühmten "Chinese Theatre" standen aber die jungen Stars des neuen Films: Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac. Die Handlung des Films, der in Deutschland am Mittwoch in die Kinos kommt, war zuvor streng geheim gehalten worden. Regisseur J.J. Abrams versprach jedoch, dass das Trio Rey, Finn und Poe wieder vereint wird. Über ihre Trennung in "Die letzten Jedi" von 2017 waren viele Fans unzufrieden gewesen.

Mit "Der Aufstieg Skywalkers" ist die sogenannte "Skywalker-Saga", die dritte Trilogie der 1977 von George Lucas begonnenen Filmreihe, abgeschlossen. Für viele Fans endet damit eine Ära, die der Unterhaltskonzern Disney genutzt hat, um den Hype um die Sternenkrieger in galaktische Dimensionen zu treiben.

Disney-Chef Bob Iger stellt den Fans "eine Art Abschluss, ein Gefühl der Zufriedenheit" für ihre Lieblingscharaktere in Aussicht. "Star Wars ist wahrscheinlich die wichtigste und wertvollste Mythologie unserer Zeit", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. "Wenn man nur die weltweite Fan-Gemeinde betrachtet, die diese Geschichte seit 1977, seit 40 Jahren verehrt, dann ist heute Abend eine unglaublich wichtige Nacht."

Der Schauspieler Anthony Daniels, der in allen neun "Star Wars"-Filmen den Droiden C-3PO verkörpert, äußerte sich begeistert über das Staraufgebot bei der Premiere und die vielen kostümierten Fans: "Sich heute Abend diese ganze Inszenierung anzusehen, ist ziemlich verwirrend", sagte der Brite. "Es ist eine so große Erfahrung, dass ich nicht sicher bin, ob ich damit klarkomme. Aber ich bin stolz darauf, hier zu sein und stolz darauf, ein Teil davon zu sein."

Experten sagen dem "Aufstieg Skywalkers" für das Startwochenende Einnahmen von 200 bis 225 Millionen Dollar (179 bis 224 Millionen Euro) voraus, was den Streifen zu einem der erfolgreichsten der Filmgeschichte machen würde.