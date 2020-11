Mehrere andere Fahrzeuge erfasst - mindestens sechs Verletzte

Holzlaster fährt auf A1 in Schleswig-Holstein in Stauende

Ratzeburg (AFP) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 in Schleswig-Holstein ist ein mit Holz beladener Lastwagen in ein Stauende gefahren und hat dabei mehrere andere Fahrzeuge erfasst. Nach ersten Angaben der Polizei schob der Lkw am Dienstag bei Stapelfeld vier Lastwagen und Autos zur Seite und kippte um, wobei sich seine Ladung auf der Fahrbahn verteilte.

Blaulicht © AFP

Es gab nach ersten vorläufigen Informationen mindestens sechs Verletzte. Wie die Beamten in Ratzeburg mitteilten, waren zwei weitere Lastwagen, ein Pkw und ein Pritschenwagen an dem Unfall beteiligt. Dieser wurde anscheinend schwer beschädigt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.