Auch wieder Obergrenzen für Gäste in Restaurants und Bars

Hongkong schließt erneut alle Schulen nach Anstieg von Corona-Neuinfektionen

Hongkong (AFP) - Wegen neuer Fälle von Coronavirus-Infektionen werden in Hongkong erneut alle Schulen geschlossen. Die Regierung habe die Schließung aller Schulen und Kindergärten ab Montag angeordnet und damit den Beginn der Sommerferien vorgezogen, sagte der Bildungsminister der chinesischen Sonderverwaltungszone, Kevin Yeung, am Freitag. Die Stadt verzeichnete am Donnerstag 34 und am Freitag 38 Ansteckungen und damit die höchsten Zahlen an Neuinfektionen seit mehr als drei Monaten.

Maskenträger in Hongkonger U-Bahn © AFP

32 der 38 am Freitag festgestellten Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus seien innerhalb Hongkongs erfolgt, teilten die Behörden mit. In den vergangenen Tagen hatten sie mehrere neue Infektionsherde festgestellt, darunter ein Altersheim, in dem sich mindestens 32 Menschen infizierten.

Bei mindestens 21 Corona-Infektionen der vergangenen fünf Tage ist unklar, wo sich die Betroffenen ansteckten. Die Behörden hätten "Schwierigkeiten", diese Infektionsketten nachzuvollziehen, sagte Chuang Shuk-kwan vom Hongkonger Zentrum für Gesundheitsschutz.

Hongkongs pekingtreue Regierung beschloss die Schulschließungen "zum Wohle der gesamten Bevölkerung wie auch für die Gesundheit der Schüler", wie Bildungsminister Yeung sagte. Trotz dieser Maßnahmen könnten bereits geplante Prüfungen aber noch stattfinden. Dabei seien allerdings eine Maskenpflicht und die Abstandsregeln zu beachten.

Wegen Hongkongs Nähe zu Festlandchina waren die staatlichen weiterführenden Schulen der Finanzmetropole bereits im Januar in einem frühen Stadium der Corona-Pandemie geschlossen worden. Ab Mai wurden sie schrittweise wieder geöffnet, nachdem die chinesische Sonderverwaltungszone erfolgreiche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen hatte.

Auch Bars und Kinos sind seit Mai wieder geöffnet. Am Donnerstag kündigten die Hongkonger Behörden aber die Wiedereinführung von Obergrenzen von Gästen pro Tisch an. Maximal acht Menschen dürfen demnach in Restaurants zusammensitzen, in Bars und Nachtclubs sind nur vier Gäste pro Tisch erlaubt.