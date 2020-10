Schriftrolle wurde in zwei Hälften zerschnitten

Hongkonger Polizei findet gestohlene Schriftrolle von Mao Zedong

Hongkong (AFP) - Die Polizei in Hongkong hat eine wertvolle Schriftrolle wiedergefunden, auf der Chinas Kommunistenführer Mao Zedong Gedichte verfasste. Die Textrolle sei jedoch beschädigt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. "Sie wurde in zwei Hälften zerschnitten." Der Wert der Rolle wird auf mehr als 250 Millionen Euro geschätzt. Diebe hatten sie im September aus der Hongkonger Wohnung des chinesischen Sammlers Fu Chunxiao gestohlen.

Wert der Rolle auf 254 Millionen Euro geschätzt © AFP

Die Bande stahl bei dem Einbruch nach Angaben Fus insgesamt Gegenstände im Wert von fünf Milliarden Hongkong-Dollar (548 Millionen Euro), darunter alte Briefmarken und Gegenstände der Revolution vom chinesischen Festland. Außer der Mao-Rolle konnte die Polizei seither zwei Bronzemünzen wieder auffinden.

Die Ermittler vermuten, dass den Dieben die Länge der Schriftrolle nicht passte und sie diese deshalb zerteilten. Jemand behauptete, es sei wegen deren Länge zu schwierig, die Schriftrolle unter die Leute zu bringen, sagte Hauptkommissar Tony Ho. Nach Angaben der Polizei führten Hinweise eines Taxifahrers zu drei Festnahmen. Zwei weitere Beschuldigte seien aber noch auf freiem Fuß.