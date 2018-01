1500 Menschen in Sicherheit gebracht

Hotel und zwei Bahnhöfe nach Gasleck in London evakuiert

London (AFP) - Ein Gasleck hat in der Nacht zum Dienstag für einen Großeinsatz in London gesorgt. Ein Hotel und eine Disco im Zentrum der britischen Hauptstadt wurden evakuiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Etwa 1450 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden.

Die Stationen Charing Cross and Waterloo East wurden geschlossen © AFP

Die Bahnhöfe Charing Cross und Waterloo East, wichtige Knotenpunkte für den Pendlerverkehr, wurden geschlossen. Eine Hauptstraße, die den Trafalgar Square mit der Waterloo-Brücke verbindet, wurde abgesperrt.

Die Gründe für den Gasaustritt blieben zunächst ungeklärt. Das Versorgungsunternehmen Cadent Gas erklärte, es sei eine Sperrzone eingerichtet worden, in der auch mehrere Wohnungen liegen. Zusammen mit der Feuerwehr werde nach der Ursache des Lecks gesucht.