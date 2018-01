Leck erst nach Stunden wieder behoben

Hotel und zwei Bahnhöfe nach Gasleck in London evakuiert

London (AFP) - Ein Gasleck hat in der Nacht zum Dienstag für einen Großeinsatz in London gesorgt. Ein Hotel und eine Disco im Zentrum der britischen Hauptstadt wurden vorsorglich evakuiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Etwa 1450 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Gegen Mittag war das Leck wieder behoben.

Mann vor der geschlossenenen Station Charing Cross © AFP

Die Bahnhöfe Charing Cross und Waterloo East, wichtige Knotenpunkte für den Pendlerverkehr, waren den gesamten Vormittag geschlossen. Auch nach ihrer Wiedereröffnung fielen Züge aus, andere verspäteten sich. Die U-Bahnstation Charing Cross wurde am Mittag ebenfalls wieder freigegeben - ebenso wie die Hauptstraße The Strand, die den Trafalgar Square mit der Waterloo-Brücke verbindet.

Grund für den Gasaustritt war eine gebrochene Leitung unter einer Straßenkreuzung. Der Schaden sei inzwischen behoben, teilte das Versorgungsunternehmen Cadent Gas mit. Die Sperrzone rund um das Leck wurde aufgehoben, Einwohner und Angestellte konnten in ihre Wohnungen und Büros zurückkehren.