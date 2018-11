Erste Aufführung in Europa findet in Hamburg statt

Hugh Jackman geht mit "The Greatest Showman" 2019 auf Welttournee

Los Angeles (AFP) - Der Hollywoodfilm "The Greatest Showman" mit Hugh Jackman in der Hauptrolle brach Kassenrekorde: Am Donnerstag gab der Hollywood-Schauspieler bekannt, mit der Show unter dem Titel "The Man. The Music. The Show" im kommenden Jahr auf Welttournee zu gehen. Die erste der insgesamt zwölf Aufführung in Europa findet am 13. Mai 2019 in Hamburg statt.

Die Show umfasse neben Hits aus "The Greatest Showman" auch Nummern aus dem Musicalfilm "Les Miserables", Broadwaystücke sowie Filmen, sagte Jackman.

Trotz mäßiger Kritiken wurde der Film über den Showunternehmer PT Barnum 2017 zum Kassenschlager. Die Filmmusik kletterte an die Spitze der US-Charts. Jackman selbst wurde bereits mit dem Tony-Award ausgezeichnet.

Neben Deutschland stehen in Europa auch die Schweiz, Frankreich und Großbritannien auf dem Tourneeplan. In den USA sind 22 Shows geplant.