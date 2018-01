Schauspieler spielt, singt und tanzt Zirkus-Pionier Barnum

Hugh Jackman verblüfft seine Tochter mit seiner Sangeskunst

Stuttgart (AFP) - Hollywoodstar Hugh Jackman hat mit seinem Musicalfilm "The Greatest Showman" seine zwölfjährige Tochter Ava verblüfft. "Sie war ehrlich überrascht, dass ihr Vater singen kann", sagte Jackman der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Das hätte sie "ihrem alten Vater wohl nicht zugetraut". In dem Film spielt, singt und tanzt der 49-Jährige den legendären Zirkus-Pionier P.T. Barnum aus den USA.

Jackman bei der Premiere von "The Greatest Showman" © AFP

Jackman wurde in der Rolle des Wolf-Mutanten "Wolverine" in den "X-Men"-Filmen bekannt. Diese Filme hätten seine Tochter und ihr 17-jähriger Bruder Oscar nicht gesehen, sagte der australische Schauspieler. "Wolverine oder die X-Men sind nicht wirklich kindgerecht. Das ist schade, denn ich würde ihnen natürlich gerne zeigen, was ich mache."