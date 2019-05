Wasser bedrohte Fundament des Minaretts von Dscham

Hunderte Helfer retten berühmtes Minarett in Afghanistan vor Einsturz

Herat (AFP) - In Afghanistan haben hunderte Helfer den Einsturz eines berühmten Minaretts verhindert. Der Turm aus dem 12. Jahrhundert in der Provinz Ghor galt am Montag als gerettet. Wasser, das nach heftigen Regenfällen in der vergangenen Woche das Tal zu der historischen Stätte hinabgeflossen war, hatte das Fundament bedroht.

Arbeiten zur Rettung des Dscham-Minaretts © AFP

Die afghanische Regierung heuerte daraufhin hunderte Helfer an, die in drei Tagen intensiver Arbeit das Wasser von dem 1190 errichteten Minarett von Dscham ableiteten. Der Sprecher des Gouverneurs von Ghor sagte, das Fundament sei gesichert, aber rund 15 Meter der Schutzmauer rings um den Turm seien durch das anbrandende Wasser zerstört worden. Experten sollen nun einen ausreichenden Schutz wiederherstellen.

Das Minarett von Dscham ist mit seinen 65 Metern das weltweit zweithöchste, aus Ziegeln errichtete Minarett. 2002 wurde es gemeinsam mit den umliegenden archäologischen Fundstätten zum ersten Unesco-Weltkulturerbe in Afghanistan erklärt.