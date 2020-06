Mehr als ein Dutzend verletzte Polizisten - Ladengeschäfte geplündert

Hunderte Menschen randalieren in Stuttgarter Innenstadt

Stuttgart (AFP) - In der Stuttgarter Innenstadt haben sich in der Nacht zu Sonntag hunderte Menschen stundenlang Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Bei den gewalttätigen Ausschreitungen seien die Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beworfen worden, berichtete die Polizei. Mehr als ein Dutzend Polizeibeamte wurden demnach verletzt. Zudem seien Schaufenster eingeschlagen und Läden geplündert worden. Mehr als 20 Tatverdächtige wurden den Angaben zufolge vorläufig festgenommen.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Um kurz vor Mitternacht habe sich die Lage in der Nähe des Schlossplatzes "aufgeschaukelt", wo sich am Wochenende einem Polizeisprecher zufolge immer viele Menschen aufhalten. Ausgangspunkt war demnach eine Polizeikontrolle wegen eines Rauschgiftdelikts, in deren Folge sich ganze Menschengruppen den Angaben zufolge gegen die Beamten solidarisierten.

Die Menschen seien in Kleingruppen durch die Innenstadt gezogen. Mit Stangen und Pfosten sei auf geparkte Streifenwagen eingeschlagen und seien Autoscheiben zertrümmert worden. Auf vorbeifahrende Polizeiwagen hätten Randalierer Pflastersteine geworfen. Beamte seien "äußerst aggressiv angegangen, angegriffen und verletzt worden", hieß es im Polizeibericht.

Auch viele Geschäfte in der Stuttgarter Innenschaft wurden Opfer der teilweise vermummten Randalierer. Auf Videos auf Twitter waren stark zerstörte Innenräume von Geschäften zu sehen sowie Ware, die vor den Läden zerstreut auf dem Bürgersteig lag. Die Zahl der betroffenen Geschäfte war zunächst unklar. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sicherten auch am Sonntag noch eingeschlagene Schaufenster.

Insgesamt waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Stuttgart mehr als 200 Beamte im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Erst gegen 03.00 Uhr sei die Lage wieder unter Kontrolle gewesen. Am Sonntag sicherte die Polizei zunächst weiter Spuren und vernahm die mehr als 20 vorläufig Festgenommenen.

Die SPD im Landtag von Baden-Württemberg sprach von "bürgerkriegsähnlichen Zuständen". Der Innenexperte der Fraktion, Sascha Binder, forderte eine schnelle und umfassende Aufklärung der Umstände der Ausschreitungen in Stuttgart. Die SPD beantragte zudem eine Sondersitzung des Innenausschusses des Landtags für die kommende Woche.